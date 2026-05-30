日産自動車のイヴァン・エスピノーサCEOが、クルマ好きな少数のジャーナリストに向けて明かした話とは？「ホンダとの経営統合交渉の内幕」はもちろん、スポーツカー戦略で「GT-R」と「フェアレディZ」、さらにかつての「シルビア」について言及したことは聞き逃せない、耳寄り情報でした。（モータージャーナリスト／安全運転インストラクター諸星陽一）日産エスピノーサCEOが明かしたホンダ統合、AI自動運転、スポーツカー5月