パンチくんら56頭のニホンザルが暮らすサル山に、外国人の配信者が着ぐるみ姿で乱入したのは5月17日のこと。『市川市動植物園』は警察に通報し、千葉県警市川署は同日、威力業務妨害の疑いで自称アメリカ国籍の男2人を逮捕。【写真】オランママの口にキスをするパンチくん事件は国内外で大きく報じられ、パンチくんの安否を案じる声がSNSにあふれた。パンチくん、右腕の怪我疑惑世界中から注目を集めるニホンザル・パンチく