【ニューヨーク共同】米CNNテレビは28日、自社の記事や動画を無断で利用し著作権を侵害したとして、生成人工知能（AI）検索サービスの新興企業パープレキシティをニューヨークの連邦地裁に提訴した。利用の差し止めと損害賠償を求めている。CNNによると、米国のテレビ局が生成AIを巡り著作権訴訟を起こすのは初めてとみられる。訴状によるとCNNは昨年、パープレキシティと記事の有償提供について交渉したが、条件が折り合わず