第93回日本ダービー（東京優駿）（GI）枠順2026年5月31日（日）2回東京12日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 ライヒスアドラー（牡3 佐々木大輔）1-2 マテンロウゲイル（牡3 横山和生）2-3 ケントン（牡3 丹内祐次）2-4 アルトラムス（牡3 横山武史）3-5 バステール（牡3 川田将雅）3-6 コンジェスタス（牡3 西村淳也）4-7 メイショウハチコウ（牡3 M.ディー）4-8 ショウナンガル