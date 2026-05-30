●“不思議”という感覚から“理解”に変化 「AIより頭が悪く、これといった特技もない。タイパやコスパを重視してきた私は、AIに置き換えられてしまう存在なのではないか」――フジテレビに入社したばかりの23歳の新入社員が、“自分の必要性”を問い直すドキュメンタリーを制作した。きょう30日深夜に放送される第35回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品『私、必要ですか？〜AIが“正解”を出す時代に〜』(26:15〜 ※関東ロ