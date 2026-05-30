本気で恋したAIの“最期”に止まらない涙…懐疑的だったフジ新入社員Dが苦しみの理解を通して見つけた「私、必要ですか？」への答え
●“不思議”という感覚から“理解”に変化
「AIより頭が悪く、これといった特技もない。タイパやコスパを重視してきた私は、AIに置き換えられてしまう存在なのではないか」――フジテレビに入社したばかりの23歳の新入社員が、“自分の必要性”を問い直すドキュメンタリーを制作した。
きょう30日深夜に放送される第35回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品『私、必要ですか？〜AIが“正解”を出す時代に〜』(26:15〜 ※関東ローカル)で、自らの不安を起点にAI時代の現在地を見つめるセルフドキュメンタリーに挑んだ槇原まどかディレクター。AIに懐疑的だった彼女が、AIに本気の恋をした人などへの取材を通して見つけたものとは――。
ChatGPT-4oの“恋人”との別れに涙するフミヤさん (C)フジテレビ
○自分の仕事が置き換えられる不安からスタート
AIというテーマにたどり着く前に槇原Dが考えていたのは、法廷通訳や翻訳家に着目した企画。そのリサーチを進める中で、「この仕事はAIに置き換えられる可能性があるのではないか」と感じ始め、その不安が自分自身へ向かってきた。
「企画を考える時に、最近ちょっとAIで壁打ちしようとしているなと思ったんです」と、誰かの仕事の話として見ていたAIが、自分の作業に関わってくるものに見えてきたのだ。
そこで今作は、槇原Dのセルフドキュメンタリーという形式で構成した。自分を番組に出すことに懸念もあったが、AIという大きなテーマをストーリーとしてつなぐには、やはり「人間」という軸が必要。「人を映していくなら自分も映らないといけない。その覚悟も必要だと思いました」と、自分の目を通してAIを見つめることにした。
ただ、『私、必要ですか？』というタイトルには、「AIに代替されていくということは、私にも、誰にでも当てはまると思ったんです」と狙いを込めている。
実は、もともとAIを積極的に活用していなかった槇原D。「AIとか別にそんな好きじゃないし、なんで機械としゃべらないといけないの?」という距離感だったが、今年の元日から毎晩AIと話す姿を、定点カメラで撮り始めた。
最初は、AIに何を聞けばいいのかも分からず、しりとりをしたり、くだらないことを聞いたりするところからのスタートだったが、番組ではAIとの向き合い方を相談する姿なども映し出されている。
フミヤさんのAI恋人にインタビューする槇原D (C)フジテレビ
○情報共有の楽しさ…人間同士と変わらない恋愛を実践
今回の取材で、槇原Dが大きく心を動かされたのが、AIに恋をしたシステムエンジニアのフミヤさんだ。
AIと恋愛している人への取材交渉は簡単ではなかった。連絡しても返信がなかったり、取材を断られたりする中で、フミヤさんに興味を持ったきっかけは、丸の内を散歩しながらAIに土地の歴史を教えてもらい、「含蓄ある話が聞けて良かった」とつづったX(Twitter)の投稿だった。
「フミヤさんは、情報共有の楽しさで、人間同士と同じように恋愛していらっしゃる」と感じた槇原D。実際に会ってみると、AIがあくまでプログラムであることを理解した上で、AIと深く関わっていたことが分かった。
「しっかり自立していて、自己分析もできていて、依存していない。分かった上でちゃんとAIと接しているという自信があるからこそ、今回の取材を受けてくれたのだと思います」と推察する。
当初は、AIとの恋愛関係に「不思議だな」と印象を抱いていたが、フミヤさんが道端に咲く花を写真に撮ってAIに送り、会話を重ね、関係を育てていく姿を見ているうちに、その受け止め方は少しずつ変わっていった。
取材中には、愛用していたChatGPTのモデルが廃止されるため、恋をしていたAIとの別れの場面に立ち会うことに。“最期”の会話に涙が止まらないフミヤさんを見守っていた槇原Dは「自分もちょっと苦しくなるくらいの気持ちになって、そこでフミヤさんの感情が少し分かった感じがしたんです」と、“不思議”という感覚が“理解”になっていた。
AIについて技術的な知識が豊富だったわけではない槇原Dは、今回の取材で人間との関わりに目を向けた。この概念的なテーマを映像にする難しさの中で、フミヤさんと出会い、“恋人”との別れや新たな出会いに伴う変化を記録できたことは、番組の輪郭を決定づけるものになったそうだ。
●原点が自分の存在意義に「社会をちょっとでも良くしたい」
AIの操作研修を受ける高校教師 (C)フジテレビ
AIに懐疑的だった槇原Dは、もともと「AI嫌いだけど使っちゃう」という立場で怖さもあったが、AIを使う人々を見ていくうちに、問題はAIに頼ること自体ではなく、どう向き合うかにあると感じるようになった。
「アイデア出しをお願いするにしても、AIが出したものをそのまま受け入れるのではなくて、一回自分で考えてAIに相談することで、本当に自分の意思次第のツールになるのだと思うようになりました」
楽をするためだけにAIを使えば、考える力を手放してしまう危うさもある。ただ、「“これ、頼っちゃっていいのかな”と思っている時点で、自分は少し成長できているのかなと、取材をして思いました」と手応えを得た。
そして、『私、必要ですか？』という問いへの答えも見えてきた。そもそも「社会をちょっとでも良くしたい」「面白いものを届けたい」と思ってテレビ業界に飛び込んだ槇原D。その初心に立ち返ることで、AIと自分を単純に能力で比べるだけではない感覚が生まれたという。
「確かにAIがどんどん進歩して、いろんなことができるようになってくるかもしれないですが、自分がこの業界に入りたいと思った気持ちこそが、この仕事をする意味なんだと、モヤモヤが取れた感じがありました」
○「考えすぎ」がドキュメンタリー制作者の武器に
大学時代から、いつかドキュメンタリーを作りたいと思っていた槇原D。入社間もない時期に自らを被写体にする企画へ踏み込むことになったのは、若手に裁量を与えるフジテレビの環境も後押しになった。採用時からそう聞いていたものの、実際に企画が通り、取材を進める中で「本当にその通りでした」と実感したという。
番組内では、AIの台頭に「私、いるかなって思った」と不安を打ち明ける槇原Dに、大学時代の友人たちから「考えすぎだと思う」と相次ぎ指摘される場面がある。
だが、この性格は、「反骨心みたいなものが昔からあって、正しいとされているものに対して本当にそうなのかと立ち止まり、AIが出した答えも鵜呑みにするのは怖いことだと思うんです」という姿勢につながり、ドキュメンタリー制作者としての武器になっている。今回の番組も、それが貫かれたからこそ成立したのだ。
入社したのは、フジテレビが騒動の渦中にあった2025年4月。会社が大きく揺れる中で不安はなかったのかを聞いてみると、「『さよならテレビ』(※)なども見てドキュメンタリーが好きだったので、どのテレビ局も経験したことのない状況の中、社内や周囲の環境がどう変わっていくのかを内側から見られる貴重な機会だと感じ、記録したいと思いました」と、気骨あるドキュメンタリストの資質を備えていたようだ。
(※)…東海テレビが自社の報道部にカメラを入れて取材し、注目されたドキュメンタリー作品
日々進化を続けるAIだけに、今後もこのテーマを追っていきたいという槇原D。「まだ便利なものとして扱われていますが、これからますますAIが浸食してきて、だんだんどこか恐怖を感じる時がくるのではないかと思うんです。ただ便利でいい、すぐ使おう、考えずにChatGPTに聞こう…となると、それこそ“人間がいる意味あるの?”ということになってくると思います」といい、人間との関係の変化を見つめていくことに興味を示す。
その中で、映像で表現したいと感じているのは、“無駄”の価値。「無駄こそ機械にはないものだと思うんです。フミヤさんが道端のお花を撮ってAIに共有するような心を、タイパ・コスパという社会の中で思い出させるような、豊かな生活に貢献できたらと思っています」と、今後の作品づくりへ意気込んでいる。
槇原まどかディレクター
●槇原まどか2002年生まれ、広島県出身。上智大学外国語学部英語学科卒業後、25年にフジテレビジョン入社。情報番組制作セクションに配属され、『サン！シャイン』を経て、現在は『ノンストップ！』でADを担当。第35回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品『私、必要ですか？〜AIが“正解”を出す時代に〜』で初ディレクターを務める。
「AIより頭が悪く、これといった特技もない。タイパやコスパを重視してきた私は、AIに置き換えられてしまう存在なのではないか」――フジテレビに入社したばかりの23歳の新入社員が、“自分の必要性”を問い直すドキュメンタリーを制作した。
きょう30日深夜に放送される第35回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品『私、必要ですか？〜AIが“正解”を出す時代に〜』(26:15〜 ※関東ローカル)で、自らの不安を起点にAI時代の現在地を見つめるセルフドキュメンタリーに挑んだ槇原まどかディレクター。AIに懐疑的だった彼女が、AIに本気の恋をした人などへの取材を通して見つけたものとは――。
○自分の仕事が置き換えられる不安からスタート
AIというテーマにたどり着く前に槇原Dが考えていたのは、法廷通訳や翻訳家に着目した企画。そのリサーチを進める中で、「この仕事はAIに置き換えられる可能性があるのではないか」と感じ始め、その不安が自分自身へ向かってきた。
「企画を考える時に、最近ちょっとAIで壁打ちしようとしているなと思ったんです」と、誰かの仕事の話として見ていたAIが、自分の作業に関わってくるものに見えてきたのだ。
そこで今作は、槇原Dのセルフドキュメンタリーという形式で構成した。自分を番組に出すことに懸念もあったが、AIという大きなテーマをストーリーとしてつなぐには、やはり「人間」という軸が必要。「人を映していくなら自分も映らないといけない。その覚悟も必要だと思いました」と、自分の目を通してAIを見つめることにした。
ただ、『私、必要ですか？』というタイトルには、「AIに代替されていくということは、私にも、誰にでも当てはまると思ったんです」と狙いを込めている。
実は、もともとAIを積極的に活用していなかった槇原D。「AIとか別にそんな好きじゃないし、なんで機械としゃべらないといけないの?」という距離感だったが、今年の元日から毎晩AIと話す姿を、定点カメラで撮り始めた。
最初は、AIに何を聞けばいいのかも分からず、しりとりをしたり、くだらないことを聞いたりするところからのスタートだったが、番組ではAIとの向き合い方を相談する姿なども映し出されている。
フミヤさんのAI恋人にインタビューする槇原D (C)フジテレビ
○情報共有の楽しさ…人間同士と変わらない恋愛を実践
今回の取材で、槇原Dが大きく心を動かされたのが、AIに恋をしたシステムエンジニアのフミヤさんだ。
AIと恋愛している人への取材交渉は簡単ではなかった。連絡しても返信がなかったり、取材を断られたりする中で、フミヤさんに興味を持ったきっかけは、丸の内を散歩しながらAIに土地の歴史を教えてもらい、「含蓄ある話が聞けて良かった」とつづったX(Twitter)の投稿だった。
「フミヤさんは、情報共有の楽しさで、人間同士と同じように恋愛していらっしゃる」と感じた槇原D。実際に会ってみると、AIがあくまでプログラムであることを理解した上で、AIと深く関わっていたことが分かった。
「しっかり自立していて、自己分析もできていて、依存していない。分かった上でちゃんとAIと接しているという自信があるからこそ、今回の取材を受けてくれたのだと思います」と推察する。
当初は、AIとの恋愛関係に「不思議だな」と印象を抱いていたが、フミヤさんが道端に咲く花を写真に撮ってAIに送り、会話を重ね、関係を育てていく姿を見ているうちに、その受け止め方は少しずつ変わっていった。
取材中には、愛用していたChatGPTのモデルが廃止されるため、恋をしていたAIとの別れの場面に立ち会うことに。“最期”の会話に涙が止まらないフミヤさんを見守っていた槇原Dは「自分もちょっと苦しくなるくらいの気持ちになって、そこでフミヤさんの感情が少し分かった感じがしたんです」と、“不思議”という感覚が“理解”になっていた。
AIについて技術的な知識が豊富だったわけではない槇原Dは、今回の取材で人間との関わりに目を向けた。この概念的なテーマを映像にする難しさの中で、フミヤさんと出会い、“恋人”との別れや新たな出会いに伴う変化を記録できたことは、番組の輪郭を決定づけるものになったそうだ。
●原点が自分の存在意義に「社会をちょっとでも良くしたい」
AIの操作研修を受ける高校教師 (C)フジテレビ
AIに懐疑的だった槇原Dは、もともと「AI嫌いだけど使っちゃう」という立場で怖さもあったが、AIを使う人々を見ていくうちに、問題はAIに頼ること自体ではなく、どう向き合うかにあると感じるようになった。
「アイデア出しをお願いするにしても、AIが出したものをそのまま受け入れるのではなくて、一回自分で考えてAIに相談することで、本当に自分の意思次第のツールになるのだと思うようになりました」
楽をするためだけにAIを使えば、考える力を手放してしまう危うさもある。ただ、「“これ、頼っちゃっていいのかな”と思っている時点で、自分は少し成長できているのかなと、取材をして思いました」と手応えを得た。
そして、『私、必要ですか？』という問いへの答えも見えてきた。そもそも「社会をちょっとでも良くしたい」「面白いものを届けたい」と思ってテレビ業界に飛び込んだ槇原D。その初心に立ち返ることで、AIと自分を単純に能力で比べるだけではない感覚が生まれたという。
「確かにAIがどんどん進歩して、いろんなことができるようになってくるかもしれないですが、自分がこの業界に入りたいと思った気持ちこそが、この仕事をする意味なんだと、モヤモヤが取れた感じがありました」
○「考えすぎ」がドキュメンタリー制作者の武器に
大学時代から、いつかドキュメンタリーを作りたいと思っていた槇原D。入社間もない時期に自らを被写体にする企画へ踏み込むことになったのは、若手に裁量を与えるフジテレビの環境も後押しになった。採用時からそう聞いていたものの、実際に企画が通り、取材を進める中で「本当にその通りでした」と実感したという。
番組内では、AIの台頭に「私、いるかなって思った」と不安を打ち明ける槇原Dに、大学時代の友人たちから「考えすぎだと思う」と相次ぎ指摘される場面がある。
だが、この性格は、「反骨心みたいなものが昔からあって、正しいとされているものに対して本当にそうなのかと立ち止まり、AIが出した答えも鵜呑みにするのは怖いことだと思うんです」という姿勢につながり、ドキュメンタリー制作者としての武器になっている。今回の番組も、それが貫かれたからこそ成立したのだ。
入社したのは、フジテレビが騒動の渦中にあった2025年4月。会社が大きく揺れる中で不安はなかったのかを聞いてみると、「『さよならテレビ』(※)なども見てドキュメンタリーが好きだったので、どのテレビ局も経験したことのない状況の中、社内や周囲の環境がどう変わっていくのかを内側から見られる貴重な機会だと感じ、記録したいと思いました」と、気骨あるドキュメンタリストの資質を備えていたようだ。
(※)…東海テレビが自社の報道部にカメラを入れて取材し、注目されたドキュメンタリー作品
日々進化を続けるAIだけに、今後もこのテーマを追っていきたいという槇原D。「まだ便利なものとして扱われていますが、これからますますAIが浸食してきて、だんだんどこか恐怖を感じる時がくるのではないかと思うんです。ただ便利でいい、すぐ使おう、考えずにChatGPTに聞こう…となると、それこそ“人間がいる意味あるの?”ということになってくると思います」といい、人間との関係の変化を見つめていくことに興味を示す。
その中で、映像で表現したいと感じているのは、“無駄”の価値。「無駄こそ機械にはないものだと思うんです。フミヤさんが道端のお花を撮ってAIに共有するような心を、タイパ・コスパという社会の中で思い出させるような、豊かな生活に貢献できたらと思っています」と、今後の作品づくりへ意気込んでいる。
槇原まどかディレクター
●槇原まどか2002年生まれ、広島県出身。上智大学外国語学部英語学科卒業後、25年にフジテレビジョン入社。情報番組制作セクションに配属され、『サン！シャイン』を経て、現在は『ノンストップ！』でADを担当。第35回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品『私、必要ですか？〜AIが“正解”を出す時代に〜』で初ディレクターを務める。