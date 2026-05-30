仕事でのミスをごまかそうとする上司は珍しくないが、それが法律に関わるトラブルとなれば話は別だ。投稿を寄せた50代女性（事務・管理）は、専門職の事務所スタッフとして働いている。直属の上司が起こした信じられない事件と、その後の呆れた態度について明かしてくれた。ドラレコにバッチリ映っているのに「そんなとこ通ったかな…？」ある日、職場に警察から一本の電話が入った。外出中の上司が、あろうことか「当て逃げ」をし