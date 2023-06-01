今季の欧州クラブ王者を決めるチャンピオンズリーグ（ＣＬ）の決勝が３０日（日本時間３１日未明）、ハンガリーの首都ブダペストで開催される。決勝の舞台に立つのは、昨季覇者のパリ・サンジェルマン（ＰＳＧ、仏）と、初優勝を狙うアーセナル（イングランド）。世界をリードしたバルセロナ（スペイン）流のパスサッカーを英仏で独自に発展させた、「ポストモダン」な両雄が激突する。ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会