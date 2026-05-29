【モデルプレス＝2026/05/29】俳優の杉浦太陽が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。やんちゃになってきた次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。【写真】辻ちゃん夫「やんちゃになってきました」0歳次女の家での写真◆杉浦太陽「やんちゃになってきました」夢空ちゃんの姿公開杉浦は「やんちゃになってきました」とつづり、写真を投稿。杉浦の膝の上で笑顔を見せながら、活発に動く夢空ちゃんの姿を披露した。◆杉