岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体2026】29日、バスケットボール女子の1回戦8試合が行われました。津山東、岡山城東、津山商、総社南、山陽学園、倉敷古城池、岡山東商、岡山大安寺が2回戦進出です。 ■29日の結果[岡山市総合文化体育館]〈1回戦〉津山東 65-60 備前合同（高松農・岡山御津・岡山）岡山城東 69-55 備中合同(おかやま山陽・井原)津山商 86-49 倉敷中央総社南 69-37 岡山一宮