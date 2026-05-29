28日、元広島東洋カープの羽月隆太郎氏が、自身のTikTokでライブ配信を行った。今回の問題について謝罪するとともに、詳細の説明も行った。 配信は予告どおり20時にスタート。スーツ姿で登場すると、「この度は私の行いにより、野球関係者の皆様、これまで支えてくださったファンの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしたことを心より深くおわび申し上げます」と謝罪した。 その後、今回の件について詳し