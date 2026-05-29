スポーツに打ち込む高校生達の祭典、熊本県高校総体が開幕しました。 【写真を見る】【いよいよ熱戦】高校総体が開幕33の競技に77校・約1万3600人が出場はばたき支援学校が開会式に初参加熊本 5月29日は総合開会式が行われ選手達が入場行進しました。 今年は33の競技に77校の約1万3600人が出場します。 勇気と感動を届けられるように そして選手宣誓は、ローイング競技に出場する菊池高校ボート部の