スポーツに打ち込む高校生達の祭典、熊本県高校総体が開幕しました。

【写真を見る】【いよいよ熱戦】高校総体が開幕 33の競技に77校・約1万3600人が出場 はばたき支援学校が開会式に初参加 熊本

5月29日は総合開会式が行われ選手達が入場行進しました。

今年は33の競技に77校の約1万3600人が出場します。

勇気と感動を届けられるように

そして選手宣誓は、ローイング競技に出場する菊池高校ボート部の寺田智香選手。

去年のインターハイで優勝を果たし、今年連覇を狙う期待の選手です。

ローイング（ボート） 菊池高校 寺田智香選手「（熊本地震から）復興への歩みを進めてきたこの熊本で、仲間とともに競技できることは決して当たり前ではありませんでした。勇気と感動を届けられるよう正々堂々と戦い抜くことを誓います」

笑顔いっぱい初参加

また、初めて総合開会式に参加した学校も。熊本市にある特別支援学校、熊本はばたき高等支援学校の生徒達です。

入場行進の直前、緊張した生徒もいれば笑顔を見せる生徒も。

そして出番がやってきました。

場内アナウンスーー

「熊本はばたき高等支援学校」

堂々とした行進に会場からは拍手が起こりました。

はばたき高等支援学校 松下奈央さん2年「こうやって人前に出るのは得意ではないんですけど、頑張れて、笑顔もいっぱい出たので良かった」

県高校総体は、多くの競技で６月3日まで熱い戦いが繰り広げられます。