埼玉県立伊奈学園中学校（伊奈町）で2022年6月にあったカッター切り付け事件で、25年6月に発覚してから調査してきた中高一貫の伊奈学園総合高校は、調査の遅れについて公式サイトで謝罪し、今後は、第3者委員会で調査が進む見通しを明らかにした。サイト上では、当時の対応に不手際があったことを認め、「初期対応を再確認」などの改善策を取ると説明している。ただ、不手際の内容に具体性が欠けており、加害生徒への対応など、依