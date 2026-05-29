仕事もプライベートも真面目に取り組むAさんは、婚活においてもその誠実さを発揮していました。最新のトレンドを押さえた清潔感のある服装、沈黙を恐れて準備した会話のネタ帳、念入りに予約した評判のカフェなどを調べ上げています。【漫画】「なぜそんなに太ってるのですか？」5年間の婚活で結果が出ない女性に放ったド直球発言しかしこれほど準備を尽くしても、デートの翌日に届くのは「ありがとうございました。また機会があれ