【であいは、たからもの #キミにあえた！】 開催期間：6月1日～30日 ポケモンセンターは、オフィシャルショップ「ポケモンセンター」にて「であいは、たからもの #キミにあえた！」キャンペーンを開催する。期間は6月1日より30日まで。 ポケモン30周年のピックアップテーマである「あう」にちなんだキャンペーンが全国のポケモンセンターにて開催