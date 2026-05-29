木村拓哉が、9月5日よりライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」を開催することが決定した。また、ニューアルバム『Checkpoint』が今夏発売されることも発表された。【写真】新レーベル「C＆C STAGE」ロゴ本ツアーは、兵庫・福岡・千葉の国内3都市に加え、ソウル、台北を巡る全5都市9公演を予定。木村にとって、ソロ活動として初となる海外ライブ開催となる。さらに、新レーベル「C＆C STAGE」移籍後初とな