『ガリガリ君』ポケモン30周年パッケージが新発売 ポケモンたちがぶどうの房のように集まった「もぎたてぶどう」味
赤城乳業は、『大人なガリガリ君もぎたてぶどう（6本入り）※ポケモンキャンペーンパッケージ』を6月1日より全国にて数量限定発売する。
【写真】壮大で神秘的な世界観を演出！“ポケモンパッケージ”裏面画像
『大人なガリガリ君もぎたてぶどう』は、ぶどうアイスの中に、ジューシーで香り立ちの良さが特徴の収穫して24時間以内に搾汁した、もぎたてぶどう果汁かき氷を入れたアイスキャンディーで、今年3月より発売中。ぶどう果汁を33%使用した、本格的な果汁感が味わえる商品となっている。
今回のパッケージには、『ポケットモンスター 赤・緑』シリーズ発売30周年を記念し、これまでの冒険の歴史を彩ってきたポケモンたちをぜいたくにデザイン。表面には、各地方のパートナーポケモンたちが、みずみずしいぶどうの房のように集まり、パッケージいっぱいににぎやかさを表現している。カラフルで躍動感あふれるビジュアルが、本商品のフレーバーイメージとも調和した特別仕様となっており、裏面には、歴代の象徴的なポケモンたちが夜空に輝くように配置され、壮大で神秘的な世界観を演出。これまでの冒険の軌跡を感じながら、ポケモンの魅力を存分に楽しめるデザインに仕上がっている。
また、『ガリガリ君』45周年と『ポケットモンスター』30周年を記念した企画として、「ポケモン・ガリガリ君冒険グッズ」が合計1000人に当たるキャンペーンも実施する。
【写真】壮大で神秘的な世界観を演出！“ポケモンパッケージ”裏面画像
『大人なガリガリ君もぎたてぶどう』は、ぶどうアイスの中に、ジューシーで香り立ちの良さが特徴の収穫して24時間以内に搾汁した、もぎたてぶどう果汁かき氷を入れたアイスキャンディーで、今年3月より発売中。ぶどう果汁を33%使用した、本格的な果汁感が味わえる商品となっている。
また、『ガリガリ君』45周年と『ポケットモンスター』30周年を記念した企画として、「ポケモン・ガリガリ君冒険グッズ」が合計1000人に当たるキャンペーンも実施する。