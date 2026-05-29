すき家（東京都港区）の牛丼チェーン店「すき家」が、「とん汁みそらーめん」を6月4日午前9時から期間限定で新発売します。【えー！】“夢のセット”じゃん！みそラーメン＆牛丼セットがおいしそう！同商品は、定番メニュー「とん汁」に麺と特製タレを合わせた一杯。2種類のみそやニンニク、ショウガなどをブレンドした特製タレを加えることで、香り豊かで奥深い味わいに仕上げています。価格は単品が360円（以下、税込み）