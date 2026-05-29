お笑いコンビ「千鳥」の大悟が２８日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・後８時）にゲスト出演。カンヌ映画祭での出来事を語った。大悟は女優の綾瀬はるかとダブル主演した映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）で同映画際に出席。綾瀬をエスコートしてレッドカーペットを歩いた。その時に「僕にＳＰが２人ずっとついていた」という。これには出演者が驚嘆。「オレに２人も？と思っていたら」