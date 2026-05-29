女優・綾瀬はるかのものまねでおなじみのものまねタレントの沙羅が28日、自身のInstagramを更新し、自身の綾瀬と、“千鳥・大悟”との2ショットを公開し、ファンからといった声が寄せられている。【写真】吉本新喜劇美女が扮するアン・ハサウェイが絶妙に似てる！ものまね番組や『とんねるずのみなさんのおかげでした』（フジテレビ系）の人気企画「博士と助手〜細かすぎて伝わらないモノマネ選手権〜」を通じて、絶妙な綾瀬の