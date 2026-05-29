遠目だと見分けつかない!? 綾瀬はるか＆大悟ものまねに反響
女優・綾瀬はるかのものまねでおなじみのものまねタレントの沙羅が28日、自身のInstagramを更新し、自身の綾瀬と、“千鳥・大悟”との2ショットを公開し、ファンからといった声が寄せられている。
【写真】吉本新喜劇美女が扮するアン・ハサウェイが絶妙に似てる！
ものまね番組や『とんねるずのみなさんのおかげでした』（フジテレビ系）の人気企画「博士と助手〜細かすぎて伝わらないモノマネ選手権〜」を通じて、絶妙な綾瀬のものまねで注目を集めた沙羅。2021年12月には、同じものまねタレントの「たむたむ」と結婚している。
そんな沙羅はこの日、「映画『箱の中の羊』公開まであと２日」と、あたかも本家のような告知とともに“大悟”との2ショットを公開。こちらも大悟…ではなく、大悟ものまねを得意とするモリタク！が扮しており、坊主頭に、口を真一文字にする大悟のクセを見事に模倣している。
そんな2人が公開間近の『箱の中の羊』で夫婦役を演じる綾瀬と大悟に扮している姿に、ファンからは「めっちゃお二人とも似てる！」「本人かと思いました」「本物かと思いました」といった声が寄せられている。
引用：「沙羅」Instagram（@sarapika128）
【写真】吉本新喜劇美女が扮するアン・ハサウェイが絶妙に似てる！
ものまね番組や『とんねるずのみなさんのおかげでした』（フジテレビ系）の人気企画「博士と助手〜細かすぎて伝わらないモノマネ選手権〜」を通じて、絶妙な綾瀬のものまねで注目を集めた沙羅。2021年12月には、同じものまねタレントの「たむたむ」と結婚している。
そんな2人が公開間近の『箱の中の羊』で夫婦役を演じる綾瀬と大悟に扮している姿に、ファンからは「めっちゃお二人とも似てる！」「本人かと思いました」「本物かと思いました」といった声が寄せられている。
引用：「沙羅」Instagram（@sarapika128）