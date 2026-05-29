29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1240円高の6万5800円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては1106.88円高。出来高は8491枚だった。 TOPIX先物期近は3932ポイントと前日比38ポイント高、TOPIX現物終値比29.99ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65800 +12408491 日経225m