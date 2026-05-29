　29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1240円高の6万5800円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては1106.88円高。出来高は8491枚だった。

　TOPIX先物期近は3932ポイントと前日比38ポイント高、TOPIX現物終値比29.99ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65800　　　　 +1240　　　　8491
日経225mini 　　　　　　 65800　　　　 +1235　　　198932
TOPIX先物 　　　　　　　　3932　　　　　 +38　　　 13827
JPX日経400先物　　　　　 35755　　　　　+400　　　　 443
グロース指数先物　　　　　 827　　　　　 +12　　　　 540
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース