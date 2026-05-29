日経225先物：29日夜間取引終値＝1240円高、6万5800円
29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1240円高の6万5800円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては1106.88円高。出来高は8491枚だった。
TOPIX先物期近は3932ポイントと前日比38ポイント高、TOPIX現物終値比29.99ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65800 +1240 8491
日経225mini 65800 +1235 198932
TOPIX先物 3932 +38 13827
JPX日経400先物 35755 +400 443
グロース指数先物 827 +12 540
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3932ポイントと前日比38ポイント高、TOPIX現物終値比29.99ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65800 +1240 8491
日経225mini 65800 +1235 198932
TOPIX先物 3932 +38 13827
JPX日経400先物 35755 +400 443
グロース指数先物 827 +12 540
東証REIT指数先物 売買不成立
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