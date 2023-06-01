ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー1部）は28日、DFハーフナー・ニッキを2029年までの契約で獲得したことを発表した。父に名古屋グランパスなどで活躍したハーフナー・ディド氏、兄に元日本代表のハーフナー・マイク氏を持つハーフナー・ニッキは現在31歳。、2016年に名古屋グランパスからSVホルン（オーストリア）に移籍して以降、ヌーシャテル・ザマックス（スイス）やトゥーン（スイス）などでプレー。2023年夏にSVリー