「長周期地震動」という言葉、聞いたことがあるでしょうか。一般的に、マグニチュード7クラス以上の大地震で発生する、ゆっくりとした大きな揺れで特に高層ビルなどの高い建物に影響を与えるといわれています。先月、三陸沖で発生したマグニチュード7.7の地震では、県内でもこの長周期地震動が観測されました。都市部に比べると高い建物は比較的少ない秋田県。長周期地震動が及ぼす影響と、注意すべき点を取材しました