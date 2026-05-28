【モデルプレス＝2026/05/28】元AKB48、SKE48の大場美奈が5月27日、自身のInstagramを更新。息子の1歳誕生日の手作りケーキとプレートを披露した。【写真】夫はロッテ投手 元AKB「売り物みたい」1歳息子への手作り“スマッシュケーキ”◆大場美奈、息子誕生日の手作りケーキ＆プレート公開大場は「べびるんの1歳の誕生日 お誕生日当日は夜ごはんでおもてなし インスタとTikTokで調べて 花束プレートとスマッシュケーキを作りました