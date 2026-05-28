タレントのユージ（３８）が２８日、都内で行われた男性向け月額制ファッションレンタルサービス「エアクロメンズ」ローンチ発表会に出席した。４児の父であるユージは買い物に行く時間がなかなかないといい、今イベントでは、エアクロメンズのスタイリストが提案した白パンツ、薄緑のアウターで登場。司会者から小５の次女の「パパが白いパンツを履いているのをあまり見ないから新鮮。若く見える」という感想を聞かされ、感激