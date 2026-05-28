バルセロナが、ニューカッスルに所属するイングランド代表FWアンソニー・ゴードンの獲得で合意に至ったようだ。27日、イギリスメディア『BBC』や移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏などが伝えている。現在25歳のゴードンはエヴァートンの下部組織出身で、2017年12月にトップチームデビューを果たすと、2023年1月にニューカッスルに完全移籍を果たし、ここまで通算152試合出場で39ゴール28アシスト