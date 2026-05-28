「りくりゅう」ペアの最新ショットが注目を浴びている。２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん（木下グループ）は２５日（日本時間２６日）に、米カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたドジャース―ロッキーズで始球式を務め、木原さんが三浦さんを持ち上げる「チェアリフト」での投球を披露した２人。