唐田えりかが主演を務め、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎が共演するドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系／毎週水曜23時）の第8話が27日に放送され、ついに太陽（せいや）が音（伊藤）と対面。意外な展開を迎えると、ネット上には「やばいこの回泣ける」「アツい男たち」「拍手喝采」といった声が相次いだ。【写真】武田鉄矢演じる達郎『102回目のプロポーズ』第8話より太陽のお陰で光（唐田）は笑顔を取り戻すが、