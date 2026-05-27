外務省は、パキスタン・バロチスタン州の一部地域の危険レベルを引き上げた。すでにレベル4（退避勧告）が出ているクエッタ市とアフガニスタンとの国境周辺地帯、既にレベル3（渡航中止勧告）が出ているデラ・ブグディ郡、コールー郡、イランとの国境周辺地帯を除く、バロチスタン州全域をレベル3に引き上げた。これらの地域へは、どのような目的であれ渡航を止めるよう呼びかけている。バロチスタン州では、パキスタンからの独立