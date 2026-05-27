タレントで女優の野呂佳代（42）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。握手会でファンから怒られた過去を明かす場面があった。野呂は幼い頃から女優になりたいと思っており、さまざまな芸能事務所のオーディションに応募したが「全然なれなくて。オーディション送っても送ってもなれないですし」の日々。それでも「本当に人生で最後だなって思ったAKB48のオーディションはギリギリで受かって