JALUXとispaceは、月面ペイロード（荷物）輸送サービス契約を締結した。日本航空（JAL）とJALUXは、ispaceが2028年に予定する月面着陸ミッション（ミッション3）で、一般企業・自治体向けにペイロード輸送枠を販売する。航空会社が月面輸送サービスを手がけるのは世界で初めて。かつて存在した大帆船の星座「アルゴ座」をモチーフに、次世代へ受け継ぐ方舟という意味を込めた「ARGO PROJECT（アルゴ・プロジェクト）」として、気候