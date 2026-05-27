【モデルプレス＝2026/05/27】タレントの神田うのが5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。ビニール袋を活用してヘルシーなチキンナゲットを作る様子を披露し、話題となっている。【写真】51歳美人タレント「こんがり揚がってる」鶏ひき・豆腐・えのき入ったヘルシーナゲット◆神田うの、ヘルシーチキンナゲット披露神田はえのきや豆腐を使ったヘルシーチキンナゲットを作る様子を連続して投稿。「洗い物減らす作戦でビニー