神田うの「洗い物減らす作戦」ビニール袋活用したヘルシーチキンナゲット公開「色々入ってて美味しそう」「洗い物減るの嬉しい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】タレントの神田うのが5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。ビニール袋を活用してヘルシーなチキンナゲットを作る様子を披露し、話題となっている。
【写真】51歳美人タレント「こんがり揚がってる」鶏ひき・豆腐・えのき入ったヘルシーナゲット
神田はえのきや豆腐を使ったヘルシーチキンナゲットを作る様子を連続して投稿。「洗い物減らす作戦でビニールにて」とつづり、材料をビニール袋でもむ様子や、形成した様子、フライパンの中にタネを入れ、少量の油で揚げ焼している様子を公開している。また「ヘルシーチキンナゲットの中身はこんな感じ〜」「しっかり火も通って美味しくできました」と、完成したチキンナゲットの断面も披露している。
この投稿に、ファンからは「色々入ってて美味しそう」「洗い物減るの嬉しい」「こんがり揚がってる」「早速作ってみる」「えのき入れるとどうなるのか気になる」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人タレント「こんがり揚がってる」鶏ひき・豆腐・えのき入ったヘルシーナゲット
◆神田うの、ヘルシーチキンナゲット披露
神田はえのきや豆腐を使ったヘルシーチキンナゲットを作る様子を連続して投稿。「洗い物減らす作戦でビニールにて」とつづり、材料をビニール袋でもむ様子や、形成した様子、フライパンの中にタネを入れ、少量の油で揚げ焼している様子を公開している。また「ヘルシーチキンナゲットの中身はこんな感じ〜」「しっかり火も通って美味しくできました」と、完成したチキンナゲットの断面も披露している。
◆神田うのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「色々入ってて美味しそう」「洗い物減るの嬉しい」「こんがり揚がってる」「早速作ってみる」「えのき入れるとどうなるのか気になる」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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