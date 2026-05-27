◇バドミントンシンガポールオープン2026(26日〜31日、シンガポール)バドミントンの世界ランク32位の田口真彩選手＆渡辺勇大選手ペアがシンガポールオープン混合ダブルス初戦をストレートで勝利しました。中国の同ランク7位のGUO Xin Wa選手＆CHEN Fang Hui選手と初戦で対決。前回対戦した2024年の中国マスターズでは0-2(12-21、9-21)で敗れていた相手でしたが、今大会では先制点をつかむと6-5から7連続ポイントで引き離すと一気