【モデルプレス＝2026/05/27】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月26日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、注目を集めている。【写真】44歳元モー娘。「タンパク質摂取考えててすごい」子ども達への手作り弁当◆飯田圭織、手作り弁当公開飯田はInstagramのリール動画にて子ども達への手作り弁当などを投稿。「タンパク質を摂ろう」と鶏そぼろと鶏肉ハンバーグ弁当や焼き魚と鶏の照り焼き弁当、鶏の照り焼き弁当