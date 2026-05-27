【モデルプレス＝2026/05/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが5月26日、自身のInstagramを更新。ダークトーンになったヘアスタイルを披露し、話題となっている。【写真】「今日好き」19歳美女「透明感すごい」話題の新ビジュ◆米澤りあ、イメチェン姿を公開米澤は「髪の毛また暗くした」とつづり、写真を投稿。暗めのブラウンヘアから、さ