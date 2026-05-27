「今日好き」米澤りあ「髪の毛また暗くした」新ヘアに反響「ビジュ爆発」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2026/05/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが5月26日、自身のInstagramを更新。ダークトーンになったヘアスタイルを披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」19歳美女「透明感すごい」話題の新ビジュ
米澤は「髪の毛また暗くした」とつづり、写真を投稿。暗めのブラウンヘアから、さらに一段暗くなったダークトーンのヘアスタイルを公開している。
この投稿には「ボブ似合ってる」「透明感すごい」「可愛すぎる」「ビジュ爆発してる」「儚く見える」「ダークトーン素敵」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「透明感すごい」話題の新ビジュ
◆米澤りあ、イメチェン姿を公開
米澤は「髪の毛また暗くした」とつづり、写真を投稿。暗めのブラウンヘアから、さらに一段暗くなったダークトーンのヘアスタイルを公開している。
◆米澤りあの投稿に反響
この投稿には「ボブ似合ってる」「透明感すごい」「可愛すぎる」「ビジュ爆発してる」「儚く見える」「ダークトーン素敵」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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