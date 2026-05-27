【モデルプレス＝2026/05/27】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が5月26日に自身のInstagramを更新。リメイクしたデニム姿を公開し、話題となっている。【写真】「今日好き」出身19歳美女「引き締まっててかっこいい」ウエストのぞく自作リメイクデニム姿◆榊原樹里、リメイクしたデニムパンツで美ウエスト公開榊原は「パンツリメイク