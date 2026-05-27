「今日好き」榊原樹里（じゅり）「パンツリメイクしてみた」個性派デニムでウエストちらり「センスが最高」「スタイル憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/05/27】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が5月26日に自身のInstagramを更新。リメイクしたデニム姿を公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」出身19歳美女「引き締まっててかっこいい」ウエストのぞく自作リメイクデニム姿
榊原は「パンツリメイクしてみた」とつづり、写真を投稿。リメイクしたデニムはベルトループに斜めストライプ柄のネクタイが通り、太ももやひざ部分に大きな切れ込みが入っており、黒の網タイツが切れ込みからのぞいている。またショート丈のTシャツを合わせ、引き締まったウエストが際立つ姿となっている。
この投稿には「オシャレすぎる」「ズボンリメイクが天才」「センスが最高」「スタイル憧れ」「めちゃくちゃ可愛い」「引き締まっててかっこいい」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身19歳美女「引き締まっててかっこいい」ウエストのぞく自作リメイクデニム姿
◆榊原樹里、リメイクしたデニムパンツで美ウエスト公開
榊原は「パンツリメイクしてみた」とつづり、写真を投稿。リメイクしたデニムはベルトループに斜めストライプ柄のネクタイが通り、太ももやひざ部分に大きな切れ込みが入っており、黒の網タイツが切れ込みからのぞいている。またショート丈のTシャツを合わせ、引き締まったウエストが際立つ姿となっている。
◆榊原樹里の投稿が話題
この投稿には「オシャレすぎる」「ズボンリメイクが天才」「センスが最高」「スタイル憧れ」「めちゃくちゃ可愛い」「引き締まっててかっこいい」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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