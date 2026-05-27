サム・ライミ監督、トビー・マグワイア主演の傑作『スパイダーマン2』（2004）を、もう一度劇場で！2026年7月3日（金）より、ヒューマントラストシネマ渋谷にて1週間限定で上映する。 これは、THE RIVERによる初の劇場連動企画「REVIVAL by THE RIVER」第1弾だ。「REVIVAL by THE RIVER」は、2000年代の名作・人気作をスクリーンに復刻させるリバイバル上映企画。THE RIVER読者もきっと憧れの『スパイダ