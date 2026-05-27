キオクシアホールディングスが急反発。一時５０００円近く水準を切り上げ６万７０００円台まで上昇、最高値街道に復帰した。前日はひと押し入れたものの、きょうは改めて買い直される展開で海外勢を中心に物色意欲の強さが浮き彫りとなっている。 前日の米国株市場では半導体メモリー大手のマイクロン・テクノロジー＜MU＞が一時２３％高と急騰を演じマーケットの注目を浴びた。ＵＢＳがメモリ