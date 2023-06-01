「シングルマザー」◆テーマ【シングルマザー】ひとり親世帯の約9割が母子世帯ともいわれる日本。シングルマザーとして、経済的不安や仕事と家庭の両立など悩みはある一方、あるアンケートでは「離婚してよかった」と回答した人が実に90％以上というデータも。今回は「シングルマザー」についてDEEPに語らいます。▼授乳しながら試合に出場したことも…フィギュアスケート安藤美姫が心掛けていること▼自身も母子世帯で育った辺見