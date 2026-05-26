◇交流戦ソフトバンクー巨人（2026年5月26日東京D）ソフトバンクが1イニング3本塁打を放ち、交流戦初戦で破壊力を発揮した。0―0の3回、まずは正木が左翼席に先制の2号ソロ。「出塁することを意識して打席に入りました。結果的に真っすぐを完璧に捉え、角度がついてホームランという最高の結果となり良かったです」周東、近藤が四球で歩き、無死一、二塁からは4番・栗原だ。スライダーをバックスクリーンに運ぶ13号3ラ