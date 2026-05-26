「巨人−ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）７点を追う巨人の五回の攻撃中に、インプレーのボールにボールボーイが触れてしまう珍事があった。五回無死二塁で巨人の代打・若林が空振り三振。捕手の海野がミットに当ててはじき、一塁側ベンチ方向へ転がったボールを、ボールボーイがグラブでつかんでしまった。審判が集まり協議した後、一塁塁審で責任審判を務めた川田審判員がマイクで場内アナウンス。「ただいま空振り