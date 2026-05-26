モデルでタレントのローラ（３６）が、田植えを行ったことを報告した。２６日までに自身のインスタグラムを更新し「今年の田植えが終わったよ〜！みんな新潟の山奥まできてくれてありがとう〜」と友人らも参加。「一緒にみんなで田んぼに入りながらいろいろなお話をしたり、美味しいご飯を食べて満足したり、終わったあとにかき氷のご褒美をいただきにいったり、みんなで温泉に飛び込んであたたかくポカポカになって、お家に帰