フェイエノールトで手にした確信森保一監督率いる日本代表が5月26日、千葉県内で北中米ワールドカップ（W杯）に向けて31日のアイスランド戦に向けてトレーニングを行った。オランダ1部フェイエノールトで1年間主力として活躍したDF渡辺剛が代表への思いを語った。「やっと実感が湧いてきた」渡辺はそう言って、静かに表情を緩めた。1年前にはメンバー入りすら怪しい時期もあった。それがいま、W杯本大会のメンバーとして報道陣