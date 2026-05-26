NPB発表26日のプロ野球公示で、巨人は則本昂大投手を登録した。中日は橋本侑樹投手、福永裕基内野手、花田旭外野手を1軍昇格させた。巨人は阿部慎之助監督が辞任し、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務める。巨人でプレー経験のない監督は球団史上初めてだ。35歳の則本は交流戦開幕となるソフトバンク戦（東京ドーム）で先発マウンドに上がる。ソフトバンクは川瀬晃内野手を抹消し、廣瀬隆太内野手を登録した。